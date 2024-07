PURE LUI PARLA D'AMBIZIONE E POI ARRIVA UNO SCOUTING "RISCALDATO"

Mi sfugge se la società viola ha stanziato un budget per il mercato e non vorrei che l’avesse già speso per Kean perché questa calma piatta fa venire cattivi pensieri. La solerzia con la quale hanno trattato, valutato e pagato l’ex Juventus è da guinness dei primati ma dopo dieci giorni di trattative ufficiali non è arrivato un calciatore degno di nota, ovvero, nomi se ne continuano a fare tanti ma la sensazione è che molti siano tanto per dire qualcuno, tanto per smuovere le acque. Resta anche il sentore che se il signor Commisso non investirà sul rafforzamento della rosa, non brandirà la famosa ambizione come vessillo del nuovo ciclo viola, si rischierà di trovarsi con qualche altro mezzone, qualche altro prestito, qualche altro favore di qualche procuratore.

La cosa che mi impensierisce è legata soprattutto alla consapevolezza che la Fiorentina ha assoluto bisogno di rifondare il centrocampo e questo il mondo del calcio lo sa perfettamente e credo che ne approfitterà. Spero che i direttori si siano tutelati dopo aver lasciato partire Duncan, Castrovilli e Bonaventura perché essersi ridotti con il vuoto cosmico in questo settore del campo è grave. Riusciranno a stupirci con effetti speciali? La sensazione, o meglio la realtà che abbiamo vissuto in questi anni, depone a favore del no ma sono disposta a chiedere scusa se dovesse succedere il contrario.

Intanto è partita la stagione con il ritiro estivo. Confesso la mia ignoranza sulla Primavera viola e alcuni nomi che ho letto nella lista dei convocati non li conosco e quelli che conosco della rosa dei “grandi” vorrei…non averli letti perché, se è vero che non arriva nessuno, è anche vero che non parte nessuno o meglio ancora non è partito. Penso che non sia tanto semplice collocare alcuni calciatori, ma resta la percezione che se non cediamo qualcuno sia ancora più complicato fare acquisti. Per me possono sacrificare chi vogliono alla causa dei rinforzi perché ritengo che non ci sia nessun giocatore intoccabile in gruppo, anche chi qualcuno considera un big come Gonzalez che, secondo le parole di Pradè, “resta al 99%”.

Con l’argentino si potrebbe incassare certamente qualcosa di più di quello che potrebbe arrivarci dalle cessioni di Ikonè, Nzola o Kouamè (tanto per dire dei nomi in uscita) ma Nico è ancora in Copa America, anche se mi pare non la stia facendo da protagonista, e il suo destino è un'incognita…solo per l’1% che il Direttore ha lasciato in sospeso.

L’unica vera novità viola, Moise Kean, ha finalmente firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina ed è già sul campo del nostro fantasmagorico centro sportivo ad allenarsi con Palladino e i suoi nuovi compagni. Le sue prime parole sono subito andate a colpire il tasto dolente, anche lui non ha potuto fare a meno di menzionare l’ambizione della società e, a questo punto, non possiamo che augurarci che questo clima lo riscaldi (non la temperatura, quella basta e avanza) lui a suon di gol. Non possiamo fare diversamente, purtroppo.

Diversamente pare invece non voler fare la società perché è nuovamente uscito il nome di Berardi accostato alla Viola. Ora, io sono sempre stata favorevole all’avvento di questo calciatore, lo stanno rincorrendo da quando giocava nei pulcini e non lo hanno mai preso e ci dobbiamo arrivare ora che non è in forma e deve recuperare da un grave infortunio? È vero che rotti costano meno, ma nemmeno giocano almeno per ora. Ma non avevamo uno scouting importante? Qualche dubbio viene se si torna sempre sui soliti noti che, comunque, non arrivano mai e fanno pensare ad uno scouting “riscaldato”, come la famosa minestra.

La Signora in viola