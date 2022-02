PULGAR, 70' in campo con il Cile. Ora il Galatasaray

Ha giocato in tutto 70’ nella vittoria in trasferta del suo Cile contro la Bolivia per 3-2 il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar. Il regista - ormai promesso sposo al Galatasaray - è stato schierato dal 1’ dal ct Lasarte in un match di vitale importante per il percorso della Roja verso i Mondiali in Qatar e nonostante qualche acciacco fisico accusato nel corso del primo tempo, l’ex Bologna ha stretto i denti ed ha resistito in campo fin oltre la metà della ripresa, quando poi è stato sostituito da Baeza. Da domani sera Pulgar sarà di nuovo in Italia e potrà firmare con la formazione turca, dove rimarrà in prestito secco fino al termine della stagione.