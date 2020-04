PULGA A FV, Nainggolan? Difficile che lasci Cagliari

Così l'ex allenatore del Cagliari, Ivo Pulgar, intervistato ieri da FirenzeViola.it sulla possibilità che Radja Nainggolan vesta i colori viola in futuro: "La Fiorentina farebbe un grande colpo a prenderlo, un vero e proprio salto di qualità. L'unica cosa che non mi convince è che lui difficilmente vorrà lasciare Cagliari. Lui ama questa città ed è la sua famiglia. Per acquistarlo ci saranno da fare trattative importanti. Alla fine sarà il giocatore a decidere dove andare a giocare".

