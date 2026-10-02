Stasera c'è Francia-Italia: Mancini punta ancora su Fagioli, ecco le possibili scelte

La Nations League procede a ritmi serrati e, nella giornata di oggi, propone per la Lega A un big match come Francia-Italia. I transalpini hanno fatto bottino pieno nelle prime 2 partite e dominano il Gruppo A, mentre gli azzurri si sono ripresi alla grande dopo la falsa partenza contro il Belgio annichilendo la Turchia. Appuntamento alle ore 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, dirige la sfida il Sig. Jesus Gil Manzano. Zinedine Zidane deve ancora fare a meno della sua stella Mbappé e, per il ruolo di centravanti nel suo 4-3-3, dovrebbe optare per Dembélé con ai lati Olise e Doué. In mezzo al campo conferma per il comasco Da Cunha, in un trio completato da altri due "italiani" ovvero Koné e Rabiot. Maignan agirà tra i pali, protetto da una difesa composta da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffert.

Probabile formazione Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Commissario tecnico: Zinedine Zidane

Dall'altra parte Roberto Mancini continua con le sue rotazioni, proponendo qualche cambio rispetto alla Turchia. Nella difesa che si schiererà davanti a Donnarumma riecco Calafiori sulla sinistra, con Kayode dall'altra parte e in mezzo Bastoni più uno tra Scalvini e Mancini. A centrocampo Frattesi insidia Barella, mentre sembrano più certi del posto Tonali e Fagioli. In avanti conferma per Pio Esposito e per suo fratello Sebastiano, in un tridente in cui l'altra maglia se la contendono Maldini e Vergara.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Maldini, Pio Esposito, S. Esposito. Commissario tecnico: Roberto Mancini.