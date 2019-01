PRIMAVERA, Viola alle semifinali: Juve battuta 4-3

La Fiorentina Primavera batte la Juventus 4-3 e vola alle semifinali di Coppa Italia dove troverà l'Inter. La squadra di Bigica era andata in svantaggio dopo una decina di minuti quando la Juve sugli sviluppi di un corner battuto corto aveva trovato il gol con Portanova. I viola sono riusciti a ribaltare la sfida prima dell'intervallo grazie ai gol, prima di Maganjic e poi di Vlahovic. Nel secondo tempo, pronti via, Vlahovic sigla la doppietta personale e porta il risultato sul 3-1. Al 60' i bianconeri accorciano le distanze trovando il secondo gol su un bel colpo di testa di Nicolussi. Il poker lo calerà Antzoulas al 76'. Alla fine il gol della bandiera della Juve siglato da Markovic che firma il risultato finale sul 4-3. Con questa vittoria la Fiorentina si porta in semifinale di Coppa Italia.