Preso Sohm, adesso di cosa ha bisogno la Fiorentina? Rispondi al sondaggio!

Preso Sohm, adesso di cosa ha bisogno la Fiorentina? Rispondi al sondaggio!
Oggi alle 10:26Notizie di FV
di Redazione FV

L'ultimo colpo della Fiorentina è Simon Sohm: centrocampista classe 2001, svizzero, arriva dal Parma è rappresenta un innesto di fisicità che mancava al centrocampo viola. Il mercato però non è finito. E allora vi chiediamo: di cosa ha bisogno adesso la Fiorentina per alzare la qualità della rosa? Rispondi qua al nostro sondaggio!

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO DI FIRENZEVIOLA.IT!