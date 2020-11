PRANDELLI, LA COPPA E UN RAPPORTO DA MIGLIORARE

Ripartirà da domani pomeriggio, con la partita di Udine, l’avventura di Cesare Prandelli con la Coppa Italia. Un trofeo mai troppo fortunato per l’allenatore, che pur avendolo vinto una sola volta da giocatore con la maglia della Juventus (stagione ’82-’83) non è mai riuscito a bissare il successo nella sua carriera da tecnico. Anche nel suo primo quinquennio in viola, del resto, il feeling tra l’allenatore di Orzinuovi e il trofeo nazionale non è mai stato così profondo e questo nonostante tra il 2005 e il 2010 abbia potuto disporre di alcune delle squadre viola più forti degli ultimi decenni.

Nel 2005/06, il suo primo anno a Firenze, Prandelli uscì dalla Coppa agli ottavi di finale contro la Juventus, dopo aver pareggiato 2-2 l’andata a Firenze (Toni e compagni vincevano 2-0 all’inizio della ripresa) ed aver perso molto male il ritorno a Torino 4-1 (di Bojinov la rete della bandiera). La stagione successiva andò molto peggio: la squadra infatti non riuscì ad andare oltre il secondo turno, venendo sconfitta da Genoa per 1-0 (gol di Greco) dopo che i viola avevano superato per 3-0 il Giarre in pieno agosto. Il Grifone, è bene ricordarlo, giocava la Serie B.

Non è andata meglio (anche se un po’ più di strada quella Fiorentina l’ha fatta) nemmeno nelle due edizioni successive della Tim Cup: nel 2007/08 Dainelli e soci furono estromessi ai quarti di finale dalla Lazio (2-1 sia all’andata che al ritorno per i biancocelesti) mentre nella stagione successiva il percorso si interruppe subito alla prima partita del tabellone principale, ovvero agli ottavi di finale contro il Torino (0-1 al Franchi con rete di Bianchi).

L’unica volta che la Fiorentina di Prandelli è andata più vicina del solito a vincere il trofeo è stata nella sua ultima annata a Firenze, ovvero nel 2009/10, quando Mutu e Gilardino trascinarono i viola in semifinale (superando in sequenza Chievo e Lazio) dove però, ad attendere i toscani, c’era l’Inter. E non un’Inter qualsiasi ma quella del triplete, che vinse tutto con Mourinho in panchina e che regolò i viola con due 1-0 nei 180’ con le reti di Milito ed Eto’o (nella foto, Prandelli nella sfida di ritorno al Franchi del 13 aprile 2010). La speranza dei tifosi è che adesso, per Cesare, la fortuna torni a sorridere. A cominciare da domani, in Coppa Italia.