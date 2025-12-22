Fiorentina-Udinese 5-1: dalla gioia in campo alla protesta sugli spalti, ecco le foto del pomeriggio del Franchi!

vedi letture

La Fiorentina ha dovuto aspettare 211 giorni per ritrovare la vittoria in campionato e lo ha fatto vincendo proprio contro l'Udinese, ossia l'ultima squadra che i viola avevano battuto lo scorso anno in campionato all'ultima giornata in casa dei bianconeri. La squadra di Vanoli si è imposta oggi, nella 16^ giornata di campionato, per 5-1 sui friulani grazie ad una prova convincente. I viola hanno infatti saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica arrivata al 7 minuto per il cartellino rosso ricevuto da Okoye sbloccando prima la gara con la punizione dell'ex Mandragora e dilagando poi già nel primo tempo con le reti di Gudmundsson e Ndour. Nella ripresa poi la doppietta di Moise Kean ha arrotondato il risultato sul 5-1, rispondendo anche al momentaneo gol del 4-1 di Solet.

Fiorentina che con questo primo successo in campionato sale a quota 9 punti in classifica, per una situazione che rimane ancora drammatica. Il pomeriggio del Franchi è però una boccata d'aria dopo mesi di batoste. Rivivi con noi le emozioni di Fiorentina-Udinese - e anche le proteste della Fiesole - con la gallery del match. Queste le immagini più belle della sfida: