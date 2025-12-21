Le pagelle di Parisi e Gudmundsson, due dei "7" della Fiorentina contro l'Udinese

Sono Fabiano Parisi ed Albert Gudmundsson due tra i giocatori della Fiorentina che hanno preso il voto più alto nel 5-1 dei viola sull'Udinese al Franchi. L'esterno e l'islandese sono protagonisti indiscussi nella vittoria viste le reti propiziate e segnate, almeno per quanto riguarda il numero 10. Queste le pagelle di Firenzeviola.it dei due giocatori:

PARISI - Nell’inedita veste di esterno alto sulla destra dà subito un bel pallone a Kean che si vede franare addosso Okoye, poi cerca di dare il suo contributo in termini di profondità salvo farsi ammonire per un fallo prolungato. Anche nel secondo tempo tiene il piede sull’acceleratore come conferma il gol di Kean propiziato dal suo palo. Applausi meritati all’uscita dal campo, 7

GUDMUNDSSON - Per l’occasione dirottato sull’out sinistro del tridente centra il palo in avvio di partita, poi firma il raddoppio a fine primo tempo con un gioco di prestigio dal limite dell’area. Si ripete a poco dall’intervallo chiamando al tiro Fagioli con un bel tacco. Nel secondo tempo sfiora il bis. Non è una novità che quando ha voglia sia tecnicamente superiore agli altri, 7