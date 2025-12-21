Parisi e la polemica con Bertola: fa il "5" all'avversario che protestava

C'è stata un'immagine che non è sfuggita a molti e che ha visto protagonista Fabiano Parisi. L'esterno della Fiorentina ha rischiato il secondo giallo contro l'Udinese per un intervento in ritardo su Bertola, sul punteggio di 4-1, poco prima che i viola chiudessero definitivamente i conti con la rete finale di Kean.

Il bianconero era rimasto a terra a lungo e si era lamentato con l'arbitro per il mancato giallo, una lamentela che è andata avanti anche dopo la rete subita dai friulani. A Parisi le polemiche dell'avversario non sono andate giù e per questo gli ha fatto il segno di smettere di protestare e il "5" con la mano, facendo evidentemente riferimento ai gol presi dall'Udinese.