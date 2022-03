PIEROZZI, Altra gara top: gol e assist con il Seregno

Ennesimo pomeriggio da protagonista per l'esterno classe 2001 di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi: il giocatore, in prestito da questa estate alla Pro Patria in quella che per lui è la prima stagione tra i professionisti dopo la lunga trafila nel settore giovanile viola, è risultato ancora una volta decisivo nel successo ottenuto dalla sua squadra, che oggi si è imposta per 2-0 sul campo del Seregno.

Pierozzi, schierato titolare, ha infatti prima servito l'assist a Parker per il gol dell'1-0 degli ospiti e poi al 46' a siglato il raddoppio, raggiungendo così quota 8 gol in campionato di Serie C. Per l'esterno si tratta della seconda rete consecutiva (dopo quella di domenica scorsa contro il Renate) e in generale della terza rete nelle ultime quattro partite: un momento davvero d'oro per uno dei due gemellini, cresciuti nel vivaio della Fiorentina e di recente finito nel mirino del Sassuolo (come rivelato proprio oggi da FV - LEGGI QUI).