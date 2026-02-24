Perché Sanremo è Sanremo...Gioca al Fanta Sanremo con Radio FirenzeViola!

Perché Sanremo è Sanremo, e questa è la settimana dove tutta l'Italia si ferma a guardare, più o meno interessata, il palco dell'Ariston e non solo. Radio FirenzeViola, per divertirsi insieme ai propri ascoltatori, ha fondato una lega di "Fanta Sanremo", per seguire e dibattere intorno alla kermesse canora più famosa della cultura pop del nostro paese.

Dai tifosi viola Carlo Conti, Marco Masini e Raf, fino ai tantissimi tifosi di Roma, Napoli e Juventus. Una gara a chi riuscirà ad azzeccare vincitori e vinti, ma anche le polemiche e i trend che nasceranno dalla città ligure e che abbracceranno tutto il Paese.

Componi la tua squadra e iscriviti alla nostra lega "Radio FirenzeViola" (clicca qui), poi commenteremo insieme i risultati nel corso delle nostre dirette con un premio finale per chi riuscirà a conquistare il vertice della nostra classifica! Hai tempo fino alle 20 per partecipare con noi!