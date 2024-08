PALLADINO, Sul mercato: "Mancano tanti tasselli"

FirenzeViola.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Fiorentina-Puskas Academia, il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato anche delle situazioni più impellenti riguardo al mercato, sia in entrata che in uscita: "Quando uno ha una macchina e sa quanta benzina ha e dove deve arrivare è un conto. Noi non siamo in queste condizioni, aspettiamo la fine del mercato e completiamo la rosa, perché mancano tanti tasselli. Una volta fatto questo, inizieremo a lavorare con la nostra rosa e capire bene che cosa mettere in atto. Ma nessun sistema di gioco sarà fisso, cercheremo sempre di mettere in campo la miglior Fiorentina possibile".

Come sta gestendo la situazione Nico Gonzalez?

"Come ho già detto, con lui ho un grande rapporto di dialogo quotidiano. È sincero, sono contento di questo. La situazione è legata al mercato, ma non destabilizza nulla. La cosa è personale tra lui e la società, si stanno parlando per trovare la soluzione migliore. Io ho un grande gruppo e non siamo distratti da nessuno".