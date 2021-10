OUT NICO DENTRO CALLEJON E SAPONARA, TORNA DUNCAN

E' pessima la notizia che anticipa di poco la partenza in treno dei viola alla volta di Roma. La positività al Covid-19 di Nicolas Gonzalez obbliga tutto il gruppo sportivo alla cosiddetta bolla, ma soprattutto riduce ancora le scelte di Italiano in un attacco dove pure Kokorin ha (nuovamente) dato forfait. Senza l'argentino Saponara è ancora più certo di una maglia da titolare, l'altra toccherà uno tra Callejon e il rientrante Sottil con lo spagnolo favorito.

Gli altri dubbi riguardano invece la difesa, dove Odriozola punta ad aver la meglio su Venuti per partire dall'inizio e completare la linea davanti a Terracciano con Milenkovic, Quarta e Biraghi, ma anche il centrocampo visto che Duncan pare in odore di tornare dal primo minuto. Con lui inamovibili sia Torreira che Bonaventura (Pulgar è ancora infortunato come Dragowski) con Maleh e lo stesso Castrovilli che sperano in uno spezzone a gara in corso.

Aria tesa quella che si respira invece a Roma con la Lazio in ritiro. Anche stasera Sarri pare intenzionato a fare a meno di Luis Alberto rilanciando Basic e Cataldi con Milinkovic Savic, mentre dietro con Acerbi e Luiz Felipe ci sono Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Davanti Pedro e Felipe Anderson completano il tridente con Immobile mentre tra i pali, nonostante fosse stata ventilata l'ipotesi di un rilancio di Strakosha, nuova fiducia a Reina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Saponara