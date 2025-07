Operazione sfoltimento: salutano anche Terracciano e Lucchesi

Stefano Pioli è stato chiaro, non vuole una rosa troppo lunga per non dover lasciare giocatori in panchina e magari vedere inevitabili musi lunghi nello spogliatoio. Per questo la società sta sfoltendo la rosa ed anche oggi ci sono state due uscite.

Sono infatti ufficiali l'addio a Pietro Terracciano che ha firmato con il Milan e il prestito del difensore Lorenzo Lucchesi al Monza del neo ds Burdisso. Questione di ore per Nicolas Valentini al Verona anche se il giocatore si è regolarmente allenato con la Fiorentina in entrambe le sedute.