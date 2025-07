Calciomercato Lucchesi in prestito al Monza, le cifre e i dettagli del trasferimento

Lorenzo Lucchesi è da oggi ufficialmente un giocatore del Monza. Il classe 2003, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, va in Lombardia in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione dei brianzoli alla prossima Serie A. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it le cifre dell'operazione sono queste: 250 mila euro di prestito oneroso, più 2 milioni e 250 mila euro per l'eventuale riscatto. Inoltre la Fiorentina manterrà il 50% della futura rivendita del calciatore.