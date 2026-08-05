Non solo Mastantuono. Moretto: "La Fiorentina prepara un altro colpo sulle fasce"

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Dopo l'arrivo in prestito del talento argentino dal Real Madrid, il club viola lavora anche all'acquisto a titolo definitivo di un esterno di alto livello

L'arrivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina è ormai definito: il talento argentino vestirà la maglia viola con la formula del prestito secco dal Real Madrid. Ma il suo acquisto potrebbe non essere l'ultimo colpo destinato a rinforzare le corsie offensive della squadra di Fabio Grosso. A rivelare un interessante retroscena sul mercato gigliato è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Nel corso della diretta dedicata proprio all'operazione Mastantuono, Moretto ha infatti svelato come la dirigenza viola sia al lavoro anche per un altro esterno di alto profilo.

"La Fiorentina si assicura un grandissimo talento in prestito per una stagione, ma attenzione perché il club sta cercando un altro esterno di grande livello da acquistare a titolo definitivo. La Fiorentina è scatenata", ha spiegato il giornalista. Un'indicazione che conferma le ambizioni del club: oltre a regalare a Grosso un innesto di prospettiva come Mastantuono, la società punta a mettere a segno anche un investimento strutturale, acquistando un esterno destinato a rappresentare un punto fermo della rosa anche nelle prossime stagioni.