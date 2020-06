OCCASIONE BRASILIANA

Tra gli assenti illustri in vista della trasferta di sabato sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma c'è sicuramente il nome di Martin Caceres. L'ex difensore della Juventus, infatti, è stato squalificato per ben due giornate non solo per il secondo giallo ricevuto nella gara contro il Brescia, ma anche per un'imprecazione proferita dal numero 22 viola. Tra i candidati, per sostituire il calciatore uruguagio, c'è il brasiliano Igor.

L'ex SPAL, arrivato a Firenze durante l'ultimo giorno del calciomercato di riparazione, durante il periodo di lockdown ha continuato ad allenarsi e a lavorare duramente mostrando sempre il tutto sui social. Esercizi di forza per gli arti superiori e inferiori in giardino e tanto tapis-roulant. La voglia di Igor di tornare in campo era e resta tanta. Nella partita di lunedì scorso contro il Brescia è rimasto in panchina a guardare e adesso potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per la difesa viola contro i biancocelesti.

Con ogni probabilità sarà proprio il classe '98 ad avere il compito di difendere la porta di Dragowski dagli attacchi di Immobile e compagni. Mister Beppe Iachini tornerà al 3-5-2 e per i tre di difesa starebbe pensando al brasiliano affiancato da Pezzella e Milenkovic. Igor, nelle sue prime partite in maglia viola, ha destato ottime impressioni e proprio per questo vorrebbe già riconfermarsi sabato sera per poi assicurarsi il posto da titolare nella Fiorentina che verrà.