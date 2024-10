NZOLA, E quella frecciata alla Viola. Gli altri prestiti...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È stato un weekend importante per M'Bala Nzola, ex attaccante della Fiorentina passato al Lens in estate. L'angolano è tornato a segnare e non è stato l'unico viola in prestito ad aver raccolto gioie in questi giorni, tra cui Infantino e Sabiri che hanno avuto il loro esordio (QUI IL PUNTO SUI PRESTITI), e nella giornata appena conclusa ha rilasciato un'intervista a L'Equipe lanciando qualche frecciata alla stagione passata a Firenze senza troppe soddisfazioni: "A Lens ho ritrovato la gioia.

Qui sono me stesso. Mi piace confrontarmi e scherzare con i miei compagni", le parole dell'attaccante.