NZOLA, A Lens ho ritrovato la gioia. Questa una famiglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'ex attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola, in prestito dai viola al Lens, ha rilasciato un'intervista al giornale francese L'Equipe in cui si dice contento della scelta di tornare a giocare in Francia, più precisamente nel club giallorosso. Questo un estratto delle sue parole: "A Lens ho ritrovato la gioia. Qui sono me stesso. Mi piace confrontarmi e scherzare con i miei compagni.

Mi avevano parlato del concetto di famiglia venendo qui. Volevo capire cosa volevano dire con i miei occhi. Più tempo sto qua e più lo capisco. Tutti lavorano insieme, tutti si aiutano a vicenda, tutti si stimolano a vicenda. Qui ognuno vuole il meglio per i propri compagni e per la squadra".