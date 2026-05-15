Notifiche push per le news più importanti di Firenzeviola.it: scopri come attivarle!

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Notizie di FV
Kean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltrandi Luca Calamai
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1 Kean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Copertina
Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
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