Kean (in dubbio), Piccoli, o altro? Il borsino dell'attacco in vista della Juventus

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La rincorsa di Moise Kean assomiglia sempre di più a una corsa contro il calendario. Anche oggi, infatti, l’attaccante si è allenato a parte al Viola Park, senza ricevere ancora il via libera dello staff medico per tornare a lavorare insieme ai compagni. Un altro segnale poco incoraggiante in vista dell’ultima trasferta stagionale contro la Juventus, in programma domenica (o lunedì?) a Torino, dove la presenza del numero 20 viola comincia a diventare seriamente a rischio anche solo per la lista dei convocati. Una vera doccia fredda per il centravanti, che negli ultimi giorni aveva provato ad accelerare il recupero aumentando progressivamente i carichi di lavoro e continuando ad allenarsi da solo perfino nelle giornate libere concesse al gruppo da Vanoli. La volontà di rientrare non è mai mancata, ma al momento prudenza e tempi medici continuano a prevalere.

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