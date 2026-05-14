Napolitano sui debiti della Fiorentina: "Ecco il passivo da ripianare per i viola"

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Le macerie della stagione che si sta concludendo con la permanenza in Serie A della Fiorentina, non sono soltanto da un punto di vista tecnico ma anche di ordine economico. Infatti, in procinto di arrivare alla stagione di calciomercato, occorre dire che la società viola partirà da un handicap stimabile in circa 80 milioni di euro. Questo cosa vuol dire? Che i dirigenti viola prima di procedere alla pianificazione della campagna acquisti dovranno giocoforza far fronte anche a una questione legata alla sostenibilità economica e ad un bilancio presumibilmente da sistemare. Sull'argomento, fornendoci numeri e retroscena, è intervenuto il noto giornalista esperto di economia e finanza calcistica Salvatore Napolitano, che ha parlato a Radio FirenzeViola durante 'Garrisca al Vento'. Ecco la situazione della Fiorentina secondo Napolitano.

Che libertà potrà avere Paratici per il mercato estivo?

"Il margine che avrà il ds viola non sarà dipendente dai numeri di bilancio, sarà figlio di una scelta della proprietà della Fiorentina. Al netto di utile e perdite, servirà avere un obiettivo: investendo, si può migliorare anche a fronte di perdite di danaro".

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