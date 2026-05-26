Notifiche per le news più importanti di FirenzeViola: scopri come attivarle!

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Notizie di FV
Tra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsordi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Tra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
2 Paratici verso il primo vero grande cambiamento: per la panchina si avvicina il tempo delle decisioni
Copertina
FirenzeViolaLa conferma di Lezzerini, il mercato su De Gea e l'incognita Christensen: il punto portieri
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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