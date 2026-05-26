Paratici, nessun dubbio: il ds ad oggi ha testa solamente per la Fiorentina
Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato alle nuove voci sul futuro di Fabio Paratici. Da parte di chi gravita attorno al dirigente ex Juventus la risposta è stata la stessa data solo qualche giorno fa: Fabio a Firenze sta bene e sta lavorando giorno e notte per la Fiorentina, gli interessi fanno sempre piacere ma non c'è niente di concreto. Questo il messaggio che rassicura la Fiorentina e i tifosi viola che restano in ogni caso perplessi di fronte alle notizie degli accostamenti di altri club ad un dirigente appena arrivato. Nessun dubbio però, a meno che le cose non cambino dopo i colloqui in America: Paratici resta viola e lavora per costruire una Fiorentina a sua immagine e somiglianza.
Leggi anche: Nuove voci su Paratici ma lui non ha dubbi: resta e lavora per la Fiorentina
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati