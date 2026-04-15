Non solo Fiorentina, anche Strasburgo, Az e Aek provano la remuntada: il quadro di Conference
Le gare d'andata dei quarti di finale di Conference League si sono concluse tutte con una vittoria larga da parte delle squadre di casa, che non hanno subito gol. Ritorni che paiono scontati sulla carta, ma così come la Fiorentina cova qualche piccola speranza di rimonta in casa contro il Crystal Palace, anche altre tre 'big' sperano nel ribaltone. Partiamo dalla gara delle 18.45: l'Az riceve lo Shakhtar Donetsk, con gli ucraini che si sono imposti per 3-0 all'andata sul campo neutro di Cracovia; alle 21, in contemporanea con Fiorentina-Crystal Palace, altra sfida al limite dell'utopistico per l'Aek Atene, coi gialloneri di Grecia che ripartono anche loro da uno 0-3 subito in casa del Rayo Vallecano; l'impresa più fattibile, anche per il valore della squadra, pare essere quella dello Strasburgo, chiamato a rimontare 'solo' due gol al Mainz dopo il 2-0 dei tedeschi all'andata. Quattro montagne da scalare in casa, con l'impressione che, per la legge dei grandi numeri, almeno una di queste remuntade possa andare a buon fine.
GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI:
SF1: Shakhtar/AZ vs Palace/FIORENTINA
SF2: Rayo/AEK vs Mainz/Strasburgo
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati