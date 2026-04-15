La vigilia del Palace: rifinitura a Londra, poi partenza e conferenza al Franchi

La vigilia del Palace: rifinitura a Londra, poi partenza e conferenza al Franchi
Oggi alle 11:44Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

Vigilia europea anche in casa Crystal Palace: le Eagles sono a un passo dall'approdo in semifinale di Conference League e dovranno difendere a Firenze il 3-0 dell'andata. Prima di volare in Italia però, spazio per l'ultimo allenamento di rifinitura al training center del Palace, in programma oggi alle 12.30 circa. A seguire appunto il viaggio verso la Toscana: alle 19.30 il tecnico Oliver Glasner, assieme all'attaccante Jean-Philippe Mateta, sarà protagonista nella sala stampa Manuela Righini dello stadio Franchi per la consueta conferenza pre-partita, per poi tornare in albergo a Firenze.