Neanche Fiorentina-Crystal Palace sarà in chiaro: ecco dove potete seguirla

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Oggi alle 11:18Notizie di FV
di Redazione FV

Anche stavolta la gara di Conference League non sarà in chiaro. Il ritorno dei quarti di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, gara in programma domani alle ore 21, sarà visibile in esclusiva sui canali di SkySport e in streaming su Now Tvaccedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per seguirla invece potete affidarvi a noi: diretta testuale su FirenzeViola.it, ma soprattutto radiocronaca dal Franchi del nostro Tommaso Loreto, tutto su Radio FirenzeViola!