Neanche Fiorentina-Crystal Palace sarà in chiaro: ecco dove potete seguirla
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Anche stavolta la gara di Conference League non sarà in chiaro. Il ritorno dei quarti di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, gara in programma domani alle ore 21, sarà visibile in esclusiva sui canali di SkySport e in streaming su Now Tv, accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per seguirla invece potete affidarvi a noi: diretta testuale su FirenzeViola.it, ma soprattutto radiocronaca dal Franchi del nostro Tommaso Loreto, tutto su Radio FirenzeViola!
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FirenzeViolaNon solo Fiorentina, anche Strasburgo, Az e Aek provano la remuntada: il quadro di Conference
Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartiredi Lorenzo Di Benedetto
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1 Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Copertina
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Mario TeneraniFiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovani
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