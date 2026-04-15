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Prima conferenza, poi rifinitura: ecco il programma di oggi della Fiorentina
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Vigilia di Conference League in casa Fiorentina, che si prepara all'impresa per il ritorno dei quarti di Conference contro il Crystal Palace. Al Viola Park, dalle 12.30 di oggi, in programma la conferenza stampa pre-partita di Paolo Vanoli, che sarà accompagnato da un calciatore viola; a seguire pranzo di squadra e allenamento alle ore 15.30 sempre nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, prima parte aperta ai media. Potrete seguire la conferenza e la rifinitura di oggi pomeriggio su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
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Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartiredi Lorenzo Di Benedetto
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1 Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Copertina
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