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Prima conferenza, poi rifinitura: ecco il programma di oggi della Fiorentina

Prima conferenza, poi rifinitura: ecco il programma di oggi della FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

Vigilia di Conference League in casa Fiorentina, che si prepara all'impresa per il ritorno dei quarti di Conference contro il Crystal Palace. Al Viola Park, dalle 12.30 di oggi, in programma la conferenza stampa pre-partita di Paolo Vanoli, che sarà accompagnato da un calciatore viola; a seguire pranzo di squadra e allenamento alle ore 15.30 sempre nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, prima parte aperta ai media. Potrete seguire la conferenza e la rifinitura di oggi pomeriggio su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
 