Mandragora-Noslin, la ricostruzione dell'episodio e le reazioni del giorno dopo

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All'indomani della vittoria della Fiorentina contro la Lazio ha continuato a tenere banco la decisione arbitrale che poteva cambiare le sorti del match nel secondo tempo. Il contatto tra Mandragora e Noslin ha costretto l'arbitro Fabbri a prendere una decisione riguardandola al VAR. Che secondo quanto emerge dalla ricostruzione offerta da DAZN in Open-Var, avrebbe voluto che il fischietto assegnasse davvero il rigore. "Gli dà un calcio sul piede, è rigore", dice il VAR a cui Fabbri risponde: "Non è step on foot". E per questo conferma una decisione non condivisa da diversi tifosi della Lazio, mentre per l'AIA ha fatto bene l'arbitro a non dare calcio di rigore ai biancocelesti.

Qui la ricostruzione completa dell'episodio