Nicolussi Caviglia a Firenze, domani l'ufficialità
Nel pomeriggio Hans Nicolussi Caviglia è arrivato a Firenze, al Viola Park, dove ha abbracciato quello che sarà il suo nuovo tecnico, Stefano Pioli, e la dirigenza con Roberto Goretti (che nel 2019 lo portò in prestito al Perugia) in testa. Il giocatore ha già l'idoneità sportiva e presto diventerà un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti, con l'ufficialità slittata a domani. Il giocatore sarà viola per i prossimi cinque anni, con un ingaggio intorno ai 900mila euro.
La formula è del prestito con obbligo di riscatto condizionato dal 50% delle presenze. Pioli ha dunque il centrocampista che gli permette più varietà e scelta nel reparto.
