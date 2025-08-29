Nicolussi Caviglia, contratto quinquennale: ecco le cifre
Ormai ci siamo, Hans Nicolussi Caviglia è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il regista valdostano è atteso in queste ore a Firenze per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Un contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi cinque annui con uno stipendio di 900mila Euro a stagione. Per quanto riguarda l'affare con il Venezia si tratta di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni che diventerà obbligo se il calciatore parteciperà almeno al 50% delle gare stagionali dei viola.
La scorsa stagione con la maglia del Venezia, retrocesso in Serie B, Nicolussi Caviglia ha giocato 35 partite saltando, oltre alla prima giornata, solo due turni di campionato per squalifica. Da regista con la squadra allenata dall'attuale tecnico del Lecce Di Francesco ha realizzato 4 reti e 3 assist.
