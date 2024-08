NICO-GUDMUNDSSON, CHE PASTICCIO

FirenzeViola.it

Gudmundsson in-Nico out? Sì, no, forse... Si prospetta un Ferragosto quanto mai bollente in tal senso. Negli ultimi giorni sembrava un percorso già tracciato, anche se l'uscita repentina di Retegui dal Genoa aveva dilungato i tempi per la necessità dei rossoblù di ricostruire tutto l'attacco. Ma, questione di tempo, si attendeva solo un effetto domino con queste pedine: un sostituto di Gudmundsson al Genoa e l'islandese alla Fiorentina che infine permetteva l'uscita di Nico direzione Torino bianconera.

Già dalle prime ore di ieri però l'aria da Genova sembrava stesse cambiando, con la notizia di un rinnovo a oltre due milioni proposto dal club rossoblù al suo giocatore. Nel pomeriggio invece è toccato alla Fiorentina: dal club infatti è trapelata la notizia di uno stop imposto dal presidente Commisso dall'America all'uscita di Nico verso la Juventus. No dunque ad una operazione simil Chiesa e cessione momentaneamente bloccata. Almeno alle cifre e alla formula circolate.

Per chiudere il cerchio di un affare che da molto vicino ora sembra improvvisamente molto lontano è invece il ritorno dell'Inter, tra l'altro prima avversaria del Genoa in campionato, su Gudmundsson. Un interesse che c'era già stato infatti e che, nel caso l'islandese voglia spiccare comunque il volo da Genova e tema un esito con i viola simile a gennaio, quando la Fiorentina levò il piede dall'acceleratore, potrebbe portare il giocatore a fare dunque una scelta diversa, magari negli ultimi giorni di mercato.

Insomma dopo l'ottimismo dei giorni scorsi, quello che sembrava l'incastro perfetto ha subito un brusco stop anche se ovviamente tutti giocano la propria parte in una partita che la cessione di Retegui all'Atalanta come detto ha complicato. Una parte la dovrà recitare anche Nico per far capire se ci sono i margini per restare (il suo contratto è ancora lungo) e se dunque anche le strategie di mercato viola sono destinate a cambiare o se dovranno semplicemtne cambiare le offerte e le pretendenti. Il 90' e il triplice fischio per ora sono ancora lontani..