La Fiorentina lavora alle uscite. Moreno va al Levante: la formula

La giornata appena conclusa non ha portato grandi novità di mercato per la Fiorentina che in attesa di capire cosa farà Moise Kean lavora soprattutto alle uscite. Matias Moreno è ormai promesso sposo del Levante in Spagna: il club de LaLiga ha deciso di puntare sul difensore argentino per la prossima stagione. Accordo definitivo ad un passo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Come è emerso, la Fiorentina si è mantenuta un'eventuale recompra sul cartellino di un paio di milioni come premio di valorizzazione nel caso a fine stagione il Levante decidesse di riscattare l'ex Belgrano, che nei prossimi giorni volerà in Spagna per la nuova avventura. Novità anche su Pietro Terracciano, ormai in uscita dalla Fiorentina: sul portiere sono tante le squadre che hanno preso informazioni, tra cui soprattutto Empoli e Cremonese che sperano nel colpo praticamente a zero.