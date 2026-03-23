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Ndour votato migliore in campo dai lettori di FV: il dato con 2° e 3°
Il Top FV di Fiorentina-Inter per i lettori di Firenzeviola.it è stato Cher Ndour che si è preso la maggioranza dei voti come migliore in campo della partita grazie alla rete che ha pareggiato i conti. Oltre il 46% dei votanti ha scelto il centrocampista classe 2004, dietro di lui Fagioli con il 31 per cento e terzo sul podio Marco Brescianini con l'8%. Questi i voti del sondaggio nel dettaglio:
De Gea 4.66 %
Dodo 0.82 %
Pongracic 0.55 %
Ranieri 1.51 %
Gosens 0.27 %
Fagioli 31.82 %
Parisi 1.92 %
Ndour 46.36 %
Brescianini 8.5 %
Gudmundsson 0.82 %
Kean 1.65 %
Comuzzo 0.14 %
Harrison 0.55 %
Fabbian 0.14 %
Piccoli 0.27 %
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