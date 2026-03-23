Dagli inviati Da Coverciano: primo allenamento in vista del playoff. Per Kean lavoro di scarico

vedi letture

Prima giornata di allenamenti per la Nazionale Italiana in vista della semifinale playoff Mondiale in programma giovedì sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord: ventotto gli azzurri chiamati dal Ct Rino Gattuso, che ha avviato la seduta pomeridiana. Un allenamento a cui non hanno partecipato i calciatori scesi in campo ieri coi rispettivi club. Tra questi Moise Kean, in campo ieri sera per 83' nel match contro l'Inter. Per il centravanti della Fiorentina, come per tutti gli altri (interisti compresi) impiegati nelle gare di ieri e gli acciaccati, lavoro di scarico e defaticante per recuperare.

In campo il resto del gruppo, con breve riscaldamento e tanto lavoro col pallone. Nella partitella a squadre contrapposte si sono sfidati in casacca arancione Palestra, Retegui Buongiorno, Cambiaso e Locatelli con Meret in porta, contro i bianchi che erano con Donnarumma fra i pali, poi Raspadori, Retegui, Cambiaghi e Gatti.