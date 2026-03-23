Dagli inviati Fiorentina in festa a Viareggio: le immagini di un trionfo viola atteso dal 1992

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La Viareggio Cup numero 76 si chiude con il trionfo della Fiorentina, che supera 4-1 il Rijeka dopo i tempi supplementari e torna a vincere il torneo dopo 34 anni di attesa e, in mezzo, tre finali perse. Un successo significativo, celebrato anche alla presenza del dg Alessandro Ferrari, che porta i viola a quota nove trofei, agganciando Milan e Juventus. La gara è vivace fin dall’inizio: annullato un gol ai viola al 13’, con la Fiorentina che sfiora il vantaggio con una tripla occasione al 17’. Il meritato 1-0 arriva al 19’, quando Croci finalizza un contropiede su assist di Bianchini. I viola continuano a spingere, colpendo anche un palo con lo stesso Bianchini.

Nella ripresa la Fiorentina manca il raddoppio e viene punita al 63’, con Grulovic che sfrutta un errore difensivo per l’1-1. Nel finale il Rijeka sfiora il colpo grosso, ma la traversa salva i viola. Ai supplementari la squadra toscana cambia marcia: al 93’ Mataran segna di testa su punizione di Croci, poi al 100’ lo stesso Croci chiude i conti firmando il 3-1. Al 119' fallo di Simonic (espulso) su Clarizia in area e rigore viola, che Cianciulli realizza per il poker. Al fischio finale è festa grande per i giovani viola, protagonisti di una vittoria attesa da oltre tre decenni. Questo il video della premiazione dei ragazzi di Capparella