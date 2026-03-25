Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "12 punti in 7 partite con Paratici ds. Bellezza viola".
La Nazione: "Officina... Vanoli. Così è ripartito il motore viola".
La Gazzetta dello Sport: "Talento a singhiozzo. La Fiorentina aspetta il vero Albert".
Corriere Fiorentino: "Bibbiena, le rovesciate i gol al Viareggio. A soli 16 anni Croci è già un predestinato".
Repubblica Firenze: "La Fiorentina si è rifatta il look con la rivoluzione di gennaio".
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Notizie di FV
Kean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagionedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Kean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
Copertina
Angelo GiorgettiI retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
Mario TeneraniBrava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalità
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