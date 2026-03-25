Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "12 punti in 7 partite con Paratici ds. Bellezza viola".

La Nazione: "Officina... Vanoli. Così è ripartito il motore viola".

La Gazzetta dello Sport: "Talento a singhiozzo. La Fiorentina aspetta il vero Albert".

Corriere Fiorentino: "Bibbiena, le rovesciate i gol al Viareggio. A soli 16 anni Croci è già un predestinato".

Repubblica Firenze: "La Fiorentina si è rifatta il look con la rivoluzione di gennaio".