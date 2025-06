Mercato, suggestioni Immobile e Milinkovic Savic. Scambio Sottil-Fabbian e le offerte per Richardson

Le notizie che più hanno attirato l'attenzione dei nostri lettori sono state sicuramente quelle di mercato, al momento voci o suggestioni. In tal senso vanno registrate due voci che riguardano due giocatori che hanno lasciato la serie A per nuove avventure, in particolare i due ex laziali Milinkovic Savic e Ciro Immobile, uno all'Al-Hilal con 32 presenze con Stefano Pioli alla Lazio, l'attaccante campano al Besiktas con il quale ha ancora un anno di contratto.

Sempre dai quotidiani si è parlato di un possibile scambio tra Fabbian, centrocampista del Bologna ora all'Europeo Under 21 in Slovacchia, e Sottil che non dovrebbe essere riscattato dal Milan.

Intanto in uscita Amir Richardson secondo i media marocchini ha grande mercato con il West Ham che si avvicina alla cifra pagata dalla Fiorentina al Reims.