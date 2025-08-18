Mercato, meno 13 alla fine: le ultime tra Beltran e Pellegrini

È tutto piuttosto fermo sul fronte calciomercato per la Fiorentina quando mancano 13 giorni alla conclusione prevista per il 1° di settembre alle ore 20. La giornata appena conclusa ha visto Pradè e Goretti continuare nella tattica dell'attendismo aspettando gli ultimi giorni quando ci saranno le vere occasioni sia in uscita che in entrata. Sul fronte Lucas Beltran sono emersi degli sviluppi sull'interesse arrivato dalla Russia e in particolare dal CSKA di Mosca, l'unico club che sta davvero stuzzicando l'attaccante argentino che ha già detto no a Flamengo, Zenit e Spartak Mosca.

L'offerta dei russi per la Fiorentina è di circa 10 milioni di euro e anche se la società viola non ha ancora dato l'ok non sembra essere questo l'ostacolo principale alla chiusura dell'affare, bensì la volontà di Beltran. Che però stavolta ha chiesto al club di Firenze un paio di giorni per riflettere e valutare anche cosa potrebbe portargli in dote questa fine di calciomercato. L'obiettivo resta quello di restare alla Fiorentina oppure tornare al River Plate ma per ora entrambe le ipotesi sono molto difficili, per questo nelle prossime 48 deciderà se volare in Russia.

Il nome nuovo di mercato è invece Lorenzo Pellegrini, rilanciato nella mattinata da Lady Radio. Il calciatore è fuori dal progetto della Roma e potrebbe diventare un'occasione di fine mercato per la Fiorentina che con il ds Pradè ha sempre avuto un canale privilegiato con la Capitale. L'operazione per ora è ben lontana da una sua conclusione ma il nome di Pellegrini potrebbe tornare buono negli ultimi giorni di mercato.