MERCATO, Gli ultimi sviluppi, da Karlsson a Sallai

Oltre agli approfondimenti sul nome di Jesper Karlsson, ala svedese su cui la Fiorentina ha messo gli occhi, il calciomercato viola ha raccontato ancora qualche sondaggio su profili meno conosciuti dal grande calcio. Tra questi Roland Sallai, attaccante ungherese che momentaneamente si trova al Friburgo in Germania che secondo la Gazzetta dello Sport viene seguito dagli uomini in viola. La pista Boga invece in questo momento è decisamente più fredda.