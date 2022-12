ATTACCO, Nel mirino Sallai. Ma la concorrenza è tanta

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizzando i possibili colpi in attacco della Lazio, accosta alla Fiorentina, il nome di Roland Sallai, attaccante ungherese che momentaneamente si trova al Friburgo in Germania. Ultimamente è cresciuto moltissimo, tanto da diventare un punto fermo della nazionale del suo Paese, con la quale ha giocato 38 partite e realizzato 9 gol. Sallai ha un contratto con scadenza 2025, per acquistarlo bisogna quindi trattare col suo club che lo valuta almeno 20 milioni e che non è disposto a cederlo a gennaio. Quindi, ogni eventuale discorso, è rimandato alla prossima estate.