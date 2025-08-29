Mercato, ecco le prossime mosse della Fiorentina

Nel quartultimo giorno di mercato è arrivato in maglia viola il tanto atteso centrocampista, Nicolussi Caviglia, ed ora mancano altri tre giorni per gli ultimi aggiustamenti. La priorità al momento è un quinto di centrocampo, per la fascia destra, un'alternativa a Dodo. La Fiorentina aveva messo in cima alla lista Lamptey che però sta manifestando delle indecisioni nonostante un'accordo di massima, perché non è convinto di lasciare l'Inghilterra dove ha degli estimatori. Ma la società viola ha nella liste delle alternative (sempre pistere estere) con cui ha allacciato dei rapporti da riprendere in caso di necessità.

C'è poi lo stallo per Victor Lindelof con le parti che si sono prese del tempo però può arrivare in qualsiasi momento visto che l'accordo di massima sarebbe stato trovato.