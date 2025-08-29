Nicolussi Caviglia, i dettagli del contratto. In arrivo Lindelof
Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato della Fiorentina.
Hans Nicolussi Caviglia firmerà un contratto di 5 anni con uno stipendio pari a 900mila Euro a stagione. Per quanto riguarda l'affare con il Venezia si tratta di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni che diventerà obbligo se il calciatore parteciperà almeno al 50% delle gare stagionali dei viola.
Occhio a Lindelof
I dialoghi stanno andando avanti spediti con il giocatore che avrebbe espresso la volontà di vestire la maglia viola. Ancora da limare i dettagli di un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 2 milioni di Euro a stagione.
In uscita fabiano Parisi
Nonostante il prossimo rinnovo di contratto l'ex Empoli resta un calciatore in uscita dalla Fiorentina. I viola hanno un accordo di massima con Lamptey del Brighton prima però devono cedere Parisi per completare l'effetto domino.
Vicino all'addio Ikonè
Su di lui è forte l'interesse del Southampton. Per questa trattativa si parla di cifre vicine ai 4 milioni di Euro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati