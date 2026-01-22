Mercato: due le uscite ufficiali di oggi, addio a Dzeko e Richardson

vedi letture

Nella giornata di oggi sono state due le operazioni in uscita che sono state ufficializzate. Edin Dzeko ha chiuso con sei mesi di anticipo la sua avventura alla Fiorentina (nel contratto c'era anche una opzione per un'altra stagione) visto che le cose non sono andate come club e giocatori si aspettavano e si è accasato allo Schalke04, anche su suggerimento di Gosens come ha poi sottolineato il bosniaco. Bello il saluto dell'attaccante via social che ha speso belle parole per Firenze e i fiorentini.

In serata è stata la volta di Amir Richardson, passato in prestito con diritto di riscatto al Copenaghen. Il centrocampista via social ha manifestato tutta la sua gioia dopo un anno e mezzo difficile in viola.