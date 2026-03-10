Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Corriere dello Sport-Stadio: "Il male viola. Dodici gol in meno sono costati 17 punti".

La Nazione: "Rogna Rakow, ora chi gioca?"

La Gazzetta dello Sport: "La Viola si sdoppia. Riserve in coppa, titolari a Cremona. Turnover per la salvezza".

Tuttosport: "Viola: Kean anti-incubi La Fiorentina si aggrappa al bomber: terapie e lavori speciali per recuperarlo nello spareggio salvezza contro la Cremonese".

la Repubblica (ed. Firenze): "Il pari della discordia, tra Fiorentina e tifosi clima sempre più teso".