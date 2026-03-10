Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Prosegue il programma di avvicinamento alla Conference League e alla prossima partita di campionato lunedì contro la Cremonese. Gli uomini agli ordini di Vanoli si sono ritrovati oggi al Viola Park per un allenamento mattutino dopo lo scarico di ieri. Da valutare le condizioni degli acciaccati, in particolare Kean che proseguirà con il suo programma di recupero con l'obiettivo di esserci a Cremona tra meno di una settimana.