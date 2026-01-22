Social Richardson: "Entusiasta, è tempo di godersi il calcio"

vedi letture

Qualche minuto fa Fiorentina e Copenaghen hanno definito il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Amir Richardson. Il giocatore, che ha già parlato al sito ufficiale del Copenaghen, ha poi manifestato tutta la sua gioia sul proprio profilo Instagram:

"Sono davvero entusiasta di unirmi a questo club storico. Tempo di godersi il calcio :)" dice sibellino, quasi a sottolineare che in viola, soprattutto in questo difficile inizio di stagione, se l'è goduto poco. Il giocatore, dopo le recenti parole rilasciate all'Equipe in tempo di silenzio stampa dei tesserati viola non era stato più convocato da Vanoli.