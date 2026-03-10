Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani in edicola
Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi in edicola quest'oggi in Italia.
Kean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…di Angelo Giorgetti
1 Kean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
2 Diversa nel risultato, simile a sé stessa: la lenta metamorfosi di una Fiorentina impermeabile agli stimoli, inclusi quelli di Paratici
4 Femminile: Italia, bottino amaro fin qui. Il Mondiale si allontana. Arbitri ormai è il Far West. Fiorentina-Juventus apre il Torneo di Viareggio
FirenzeViolaDiversa nel risultato, simile a sé stessa: la lenta metamorfosi di una Fiorentina impermeabile agli stimoli, inclusi quelli di Paratici
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
