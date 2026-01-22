Dzeko: "Gosens mi ha detto subito di andare allo Schalke. L'età non conta, darò il 100%"

Arrivano altre dichiarazioni dalla Germania dove oggi è stato presentato Edin Dzeko allo Schalke04 che sulla trattattiva ha spiegato: "Sono stato io a prendere i contatti". Sulla scelta di scendere in un campionato di seconda divisione: "Molti mi hanno detto che sono matto". Molti ma non Robin Gosens, ormai ex compagno alla Fiorentina, tifoso delo Schalke 04, che gli avrebbe consigliato di andare: "Mi ha detto subito che avrei dovuto andare". I suggerimenti sono arrivati anche dall'attuale ct della nazionale bosniaca, Sergej Barbarez. E anche dal connazionale Sead Kolasinac, che ha giocato proprio a Gelsenkirchen: "È un grande tifoso dello Schalke, cosa poteva dire quindi?" ha risposto Dzeko, ridendo e aggiungendo: "È davvero emozionato e vuole venire alla mia prima partita.

Ha sicuramente comprato la mia maglia". Sulle prospettive di giocare e l'età che incombe Dzeko ha infine detto: "Tra due mesi compirò 40 anni. Per me conta solo quello che succede in campo. Darò il 100% e nessuno parlerà della mia età".